Масштабные маневры ВМС США

Первая авианосная ударная группа ВМС США (CSG 1) во главе с атомным авианосцем CVN-70 «Карл Винсон» до конца текущей недели покинет западное побережье Соединенных Штатов и направится на очередное развертывание учений в западную часть Тихого океана. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

В состав соединения, помимо авианосца, включено также 2-е авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер CG-57 «Лэйк Шамплейн» и два корабля 1-й эскадры эсминцев — DDG-108 «Уэйн Майер» и DDG-112 «Майкл Мерфи». На борту авианосца и кораблей сопровождения находятся около 7,5 тысяч человек. Согласно плану развертывания, авианосная группа проведет в регионе ряд маневров, в том числе противолодочных учений, артиллерийских стрельб, упражнений по перехвату и досмотру подозрительных судов.