 

Украина анонсировала новые стрельбы вблизи Крыма

 

Украина будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. Такое заявление сделал в эфире украинского «Пятого канала» министр обороны страны Степан Полторак.

«Они будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения», — приводит слова министра УНИАН. При этом он отметил, что Киев не намерен спрашивать у кого-либо разрешение на проведение учений на украинской территории.

Стрельбы, проведенные в начале декабря, Полторак оценил как «очень удачные». «Мы проверили готовность нашей системы ПВО. Мы проверили способность наших ракет поражать цель. Мы достигли своей цели, практически не было ни одной нештатной ситуации», — заявил он, выразив уверенность, что в результате потенциал Вооруженных сил Украины «значительно повысился».

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