 

Во Франции уничтожат миллион уток

 

Французские власти распорядились уничтожить более миллиона уток и гусей в трех регионах Франции, чтобы избежать распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Франции, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

В сообщении говорится, что утки и гуси на свободном выгуле в юго-западных районах Франции должны быть уничтожены приблизительно в период с 5 по 20 января. Только в ближайшую неделю, как ожидается, будут уничтожены до 800 тыс. птиц. Однако в случае, если распространение вируса продолжится, число уничтоженных птиц может быть увеличено до 1,3 млн.

Впрочем, министерство предупредило, что остановит массовое истребление уток и гусей, если вирус прекратит распространяться.

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