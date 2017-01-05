 

Россия потребовала от Ле Пен вернуть кредит

 

Российское Агентство по страхованию вкладов подало судебный иск с требованием взыскать долг по кредиту, выданному в 2014 году Первым чешско-российским банком французской крайне правой партии «Национальный фронт», возглавляемой Марин Ле Пен. Об этом стало известно агентству RNS. В самой партии ничего об этом  не слышали.

В АСВ на запрос журналистов уточнили, что иск подан для того, чтобы оспорить сделку, по которой еще до отзыва у Первого чешско-российского банка лицензии «права требования по кредитному договору французской партии "Национальный фронт" уступлены банком третьему лицу». Российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка в июле 2016 года.

В свою очередь, казначей «Нацфронта» Валлеран де Сан-Жюст утверждает, что узнал об иске только от позвонивших ему за комментарием журналистов издания Le Monde.По его словам, партия рассчитывает погасить кредит единовременно в сентябре 2019 года, как это и было предусмотрено в контракте, а пока осуществляет только выплаты по процентам.

Сама Марин Ле Пен отвергала связь между кредитом и политическим курсом партии. Выбор российского банка она объясняла тем, что французские финансовые организации отказываются кредитовать партию. Французские СМИ сообщали, что «Нацфронт» рассчитывал получить в России еще один кредит на 27 миллионов евро.

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