Госдеп: столкновения в Ливии возобновились

Госдепартамент США отмечает, что столкновения между противоборствующими силами в Ливии возобновились в последнее время, заявил журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем сегодня возобновившиеся бои между ливийцами в центральном регионе страны. Мы считаем, что эти бои только помогут ДАИШ и другим экстремистам", — сказал Кирби.

Кирби напомнил, что лишь недавно ливийские силы успешно выбили ИГ из Сирта на востоке Ливии. Он призвал ливийцев поддержать международно признанное правительство страны и мирные выборы.