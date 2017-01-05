 

Госдеп: столкновения в Ливии возобновились

 

Госдепартамент США отмечает, что столкновения между противоборствующими силами в Ливии возобновились в последнее время, заявил журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем сегодня возобновившиеся бои между ливийцами в центральном регионе страны. Мы считаем, что эти бои только помогут ДАИШ и другим экстремистам", — сказал Кирби.

Кирби напомнил, что лишь недавно ливийские силы успешно выбили ИГ из Сирта на востоке Ливии. Он призвал ливийцев поддержать международно признанное правительство страны и мирные выборы.

287 просмотров


Старости
Информация о террористе в Баку оказалась фейком
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
6 Янв 10° / 6°
7 Янв 10° / 6°
8 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Азербайджанский борец дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
Во Франции арестован экс-премьер Косово
Госдеп: столкновения в Ливии возобновились
Россия потребовала от Ле Пен вернуть кредит
С проспекта Нефтяников демонтируют железнодорожные рельсы после скандального видео
Во Франции уничтожат миллион уток
Украина анонсировала новые стрельбы вблизи Крыма
Умер космонавт Игорь Волк
Масштабные маневры ВМС США
В Израиле освободили богатейшего человека страны
США не исключили поддержки турецким войскам в Сирии
Анкара обвиняет ЕС в двойных стандартах
Cерия атак на "кебаб-кафе" в Польше
А сегодня расстреляли ресторан в центре Стамбула есть пострадавшие, обновлено
В Ираке уничтожены главари ИГИЛ
Трамп переговорил с новым генсеком ООН
Губернатор предрек гуманитарную катастрофу в Мосуле
В аэропорту Лондона задержали предполагаемого террориста
Трамп отменит реформы Обамы
В Гяндже женщина скончалась во время аборта
В Хорватии осквернили памятник Гагарину
Артур Расизаде и дефицит в 5 млрд долларов наша аналитика
Накажет ли Эрдоган газету армянской диаспоры? из-за карты Карабаха
Угроза Грузии: две Осетии объединяются и вступают в состав России
Германия хочет создать "европейское ФБР"