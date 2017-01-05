Азербайджанский борец дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о дисквалификации борца сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Зубаира Дибирова из-за обнаружения в его анализах запрещенных веществ.

Он дисквалифицирован на четыре года после положительного допинг-теста, сданного на молодежном чемпионате мира-2016 во Франции, где он проиграл на стадии четвертьфинала.

Допинг-тест был проведен в лаборатории в Париже. В крови спортсмена был найден станозолол – это анаболический стероид. При этом Дибиров отказался от вскрытия допинг-пробы «B».

Также объявлено о дисквалификации иранского борца Башира Аскари Бабаджанзаде. Он тоже не сможет выступать на протяжении четырех лет.

Напомним, что чемпионат мира во Франции, на котором был взят положительный допинг-тест у Дибирова, получился достаточно скандальным для наших борцов. В один из дней 30 полицейских ворвались в отель «Брессон» в местечке Реплонж, где проживала наша команда. Их сопровождали допинг-офицеры.

Жандармерию вызвали сотрудники отеля, заподозрившие азербайджанских борцов в употреблении допинга. На эти мысли их навели шприцы, инфузионные мешки, подвешенные над кроватями, медицинские отходы в урнах, чемодан, полный медицинских склянок.

«Обыск не дал результатов, и дело не было возбуждено, - заявил тогда прокурор Кристоф Роде. – Запрещенные вещества не были найдены. Но некоторые препараты, хоть и легальные, все же могут маскировать возможное применение допинга».

Два сотрудника Антидопингового агентства Франции взяли анализы мочи у наших спортсменов.

Президент Федерации борьбы Франции Ален Бертолом заявил, что такое во Франции происходило впервые. «Очень тревожно, если молодые борцы действительно принимают допинг, - говорил он. – Возможно, эти медицинские принадлежности необходимы были борцам, чтобы компенсировать «сгонку» веса, которая позволяет им остаться в своей весовой категории».

На том чемпионате мира сборная Азербайджана завоевала два золота, одно серебро и пять бронзовых медалей.

Случай с Дибировым – далеко не первый допинг-скандал в борьбе с участием представителей Азербайджана. В ноябре Международный олимпийский комитет отнял у Азербайджана серебряную медаль Олимпиады-2008 в Пекине, завоеванную борцом греко-римского стиля Виталием Рагимовым в весовой категории до 60 кг.

После перепроверки допинг-проб, инициированной МОК, в крови Рагимова, уже завершившего карьеру, был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).