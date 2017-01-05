 

Власти Ирана освободили азербайджанского правозащитника

Автор: Отдел информации 

Иранским властям пришлось освободить из-под ареста азербайджанского правозащитника Мортезу Мурадпура, проводившего в застенках акцию голодовки на протяжении 65 дней, сообщает сайт Международной кампании по правам человека в Иране.

Ранее haqqin.az сообщал, что Мортеза Мурадпур, арестованный в Иране за акции протеста в защиту азербайджанского языка и озера Урмия, потерял более 20 килограммов во время голодовки. Состояние правозащитника было критическим и, в частности, наблюдаются сильные боли в почках.

Власти Ирана оказывали давление на правозащитника, требуя прекратить акцию протеста. Мурадпур приостановил голодовку на 65-й день, после того, как его мать выступила с заявлением в YouTube, призвав сына не рисковать жизнью.

"Своим решением освободить Мортезу в соответствии со статьей №7, судебные чиновники Тебриза хотят показать, что они не признают его законные требования», - сказал журналистам брат правозащитника Фардин Мурадпур.

В настоящее время правозащитник освобожден условно и проходит реабилитацию. Ему разрешено продолжить трудовую деятельность, но каждую ночь он должен возвращаться в тюрьму. Вместе с тем Мортеза Мурадпур намерен добиться своего полного оправдания.

Напомним, что Мурадпур был арестован на акциях, организованных в защиту озера Урмия, азербайджанского языка и футбольной команды «Трактор Сази».

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