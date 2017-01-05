Вполне возможно, что теракт в стамбульском ночном клубе Reina осуществлен выходцем из стран Центральной Азии, но это никак не умаляет значение того, что война с «Исламским государством» переместилась на территорию Турции, утверждает киргизский политолог Данияр Косназаров.

Комментируя для haqqin.az публикации турецких СМИ об уйгурском следе взрыва в Стамбуле, политолог отметил, что не столь важно, кто именно стал исполнителем теракта, сколько необходимо признать, что Турция столкнулась с огромной проблемой: ИГ уже действует внутри страны.

«Интенсивность терактов в этой стране вызывает объяснимую тревогу и в регионе Центральной Азии. Среди членов ИГ в Турции есть граждане разных стран, в том числе поданные самой Турции, среди которых немало курдов. Да, граждане стран Центральной Азии причастны к некоторым терактам, в том числе к взрывам в стамбульском аэропорту летом прошлого года, что известно всему миру. И надо теперь оценить угрозу и с этой стороны, поскольку участие граждан центрально-азиатских стран в терактах на территории Турции становится тревожной тенденцией», - сказал Косназаров.

По мнению эксперта, если Турция начнет серьезно зачищать страну от джихадистов, возникнет опасность, что имеющие связи с ИГИЛ граждане государств Центральной Азии, каких, к сожалению, немало, переберутся в Россию, на Южный Кавказ, в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и др., что грозит серьезными бедами.

«Потенциальная угроза террора расползется во всему пространству от Черного моря до Китая. Что касается повышения количества терактов на территории Турции, то мощным триггером для активизации ИГ стали операции в Джераблусе и Эль-Бабе. Эль-Баб важен для Анкары как преграда для усиления курдских боевиков, но за этот город воевать с ИГ, поддерживая Свободную сирийскую армию», - отмечает эксперт.

Не менее значимый фактор для инициирования радикальными группировками терактов в Турции Д.Косназаров видит и в последних договоренностях между Россией, Турцией и Ираном. Как известно, соглашение этих стран не предполагает приостановление боевых действий против ИГ и других террористических организаций.

«В случае же действительной причастности граждан из Центральной Азии к последнему теракту, вопрос о тесном сотрудничестве спецслужб и компетентных ведомств Турции и центрально-азиатских стран вновь актуализируется», - полагает политолог.

Другой киргизский эксперт - Дмитрий Орлов напоминает, что пока ответственность за стамбульский теракт никто на себя не взял, а потому нельзя утверждать, чьих именно рук это дело.

«Версий может быть множество: от той, что теракт совершил кто-то наслушавшийся пропагандистских речей эмиссаров ИГ, до той, что людей убивал одержимый одиночка. Впрочем, в фанатичных одиночек уже давно никто не верит… Тем не менее право на существование имеет любая версия. Стоит обратить внимание на еще на одно обстоятельство: клуб Reina, где произошла стрельба, считается в Стамбуле весьма элитным, куда могут попасть очень немногие. То есть, по идее, служба безопасности должна была работать там с особым тщанием, потому что эксцессы даже менее опасные, чем недавний, наносят серьёзный урон не только имиджу заведения, но и бизнесу в целом.

По идее, у клуба должен был быть турецкий аналог паспорта антитеррористической защищённости объекта. Этот документ означает оценку объекта с точки зрения безопасности, возможности противодействовать любым терактам, в идеале - не допускать их. То есть на таких объектах угроза здоровью и жизни людей минимальная. В таком паспорте объект подробно разбирается — со всеми сценариями развития кризисных ситуаций. В ходе такой работы выявляются слабые места, а также варианты их защиты. Если ничего этого разработано не было, значит теракты в этом и других клубах ещё будут — в этом можно не сомневаться.

Что же касается действий турецких спецслужб в целом, то обращает на себя внимание общая тенденция для всех подобных структур в мире: они, что называется, бьют по хвостам. По логике вещей, каждая уважающая себя спецслужба должна иметь в каждой террористической группировке своего агента, а то и нескольких. Для подстраховки. Сознательность граждан и высокий уровень подготовки служб охраны всевозможных объектов — это хорошо, но и агентурную работу нельзя забывать. Ну а если предположить, что агентурная работа в Турции фактически не ведется, то это наталкивает на совсем уж плохие мысли: в рядах турецких спецслужб кто-то играет в игры, прямо противоположные интересам государства Турция», - считает эксперт.