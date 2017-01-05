 

Центробанк хочет поднять учетную ставку

 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает повышения учетной ставки в 2017 году, сообщили Интерфакс-Азербайджан в ЦБА.

В целом в 2016 году учетная ставка в Азербайджане повышалась четыре раза. В последний раз учетная ставка повышалась 14 сентября 2016 года – с 9,5% до 15%.

"В 2017 году при необходимости и с целью стерилизации денежной массы повышение учетной ставки будет оставаться в центре внимания Центробанка".

В целом в текущем году инструменты денежной политики Центробанка будут направлены на достижение монетарных целей.

"В 2017 году Центробанк планирует широко использовать инструменты привлечения кратковременных ресурсов для управления краткосрочной ликвидностью банков. В текущем году банк также продолжит проведение активных операций на открытом рынке. Эти операции будут включать депозитные аукционы и размещение краткосрочных нот ЦБА", - подчеркнули в банке.

Центробанк в 2017 году планирует применять режим среднемесячных нормативов обязательного резервирования, что позволит банкам гибко управлять ликвидностью.

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