Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил $700 тысяч

Национальным бюро по противодействию коррупции Казахстана задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии А.Сейдуалиев, сообщает в четверг пресс-служба антикоррупционного ведомства.

По информации пресс-службы, установлено, что А.Сейдуалиев с 2012 по 2015 год путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства на $207 тыс.

Кроме того, за указанный период А.Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме $474 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Белоруссии.

"Общая сумма похищенных денежных средств составляет $681 883", - отмечается в сообщении.

Бухгалтер задержан и водворен в изолятор временного содержания полиции Астаны. Досудебное расследование продолжается.