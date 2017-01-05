 

Минск повысил тарифы на транспортировку российской нефти

 

Повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, текст которого официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В постановлении говорится о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Речь идет об услугах по приему и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина.

По территории республики проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода "Дружба". Оператором северной ветки является ОАО "Полоцктранснефть Дружба", южного - ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которые были акционированы в конце 2010 года.

601 просмотров


Старости
Информация о террористе в Баку оказалась фейком
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
6 Янв 10° / 6°
7 Янв 11° / 6°
8 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Подачу электроэнергии в Хатаинском районе восстановят в течение часа Заявление «Азеришыг»
В Баку в море найдено тело женщины
В Баку Новрузов зарезал собственного отца
Квартирная кража в Баку
В Таджикистане резко подорожали ослы
36-летняя женщина повесилась на турнике
Сенат США готовит новые антироссийские санкции
В Греции арестована террористка Пола Рупа
Турецкая армия уничтожила в Сирии десятки террористов
В России приземлился самолет с отказавшим двигателем Видео
Минск повысил тарифы на транспортировку российской нефти
В ДТП погибли 20 человек В праздничные дни
Трамп готовит реформу разведслужб США
Глава ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в европейские выборы
Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил $700 тысяч
Нефть подешевела
Центробанк хочет поднять учетную ставку
В аэропорту Торонто столкнулись два самолета
В Нигерии ликвидированы три смертницы
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Власти Ирана освободили азербайджанского правозащитника
Азербайджанский борец дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
Во Франции арестован экс-премьер Косово
Госдеп: столкновения в Ливии возобновились