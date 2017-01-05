Минск повысил тарифы на транспортировку российской нефти

Повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, текст которого официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В постановлении говорится о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Речь идет об услугах по приему и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина.

По территории республики проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода "Дружба". Оператором северной ветки является ОАО "Полоцктранснефть Дружба", южного - ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которые были акционированы в конце 2010 года.