 

В Греции арестована террористка Пола Рупа

 

Антитеррористическая служба Греции рано утром в четверг арестовала одну из самых разыскиваемых террористок — 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, сообщает РИА Новости.

Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций Госдепартамента США за обстрел посольства.

По данным агентства, Рупа была арестована около шести часов утра в доме в одном из южных пригородов Афин, вместе с ней в доме был несовершеннолетний ребенок. Арестована также 25-летняя женщина, подозреваемая в укрывательстве преступницы.

Рупа была в списке особо разыскиваемых террористов — за информацию о ней и Мазиотисе была объявлена награда в миллион евро. Мазиотиса удалось арестовать в центре Афин в 2014 году, во время перестрелки были ранены четыре человека. Полиция на смогла тогда найти Рупу.

В феврале 2016 года Рупа пыталась захватить вертолет и организовать побег супруга, находящегося в тюрьме Коридаллос в Афинах. Женщина арендовала вертолет, рассчитанный на перевозку шести пассажиров, для полета из района Арголида на остров Кифнос Кикладских островов.

Во время полета она, угрожая пистолетом, потребовала от пилота изменить маршрут. Пилот попытался обезоружить женщину, было произведено три выстрела. Вертолет удалось посадить, а женщина скрылась. Было установлено, что это оружие применялось во время ограбления Мазиотисом банка в марте 2014 года, тогда был ранен полицейский.

Рупа обвиняется также по меньшей мере в двух вооруженных ограблениях.

521 просмотров


Старости
Информация о террористе в Баку оказалась фейком
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
6 Янв 10° / 6°
7 Янв 11° / 6°
8 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Подачу электроэнергии в Хатаинском районе восстановят в течение часа Заявление «Азеришыг»
В Баку в море найдено тело женщины
В Баку Новрузов зарезал собственного отца
Квартирная кража в Баку
В Таджикистане резко подорожали ослы
36-летняя женщина повесилась на турнике
Сенат США готовит новые антироссийские санкции
В Греции арестована террористка Пола Рупа
Турецкая армия уничтожила в Сирии десятки террористов
В России приземлился самолет с отказавшим двигателем Видео
Минск повысил тарифы на транспортировку российской нефти
В ДТП погибли 20 человек В праздничные дни
Трамп готовит реформу разведслужб США
Глава ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в европейские выборы
Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил $700 тысяч
Нефть подешевела
Центробанк хочет поднять учетную ставку
В аэропорту Торонто столкнулись два самолета
В Нигерии ликвидированы три смертницы
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Власти Ирана освободили азербайджанского правозащитника
Азербайджанский борец дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
Во Франции арестован экс-премьер Косово
Госдеп: столкновения в Ливии возобновились