 

Сенат США готовит новые антироссийские санкции

 

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциями против России, о чем Грэм заявил телеканалу CNN.

Суть санкций не раскрывается. Несколько ранее Грэм посетовал, что Трамп не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ, КНДР и Ирана.

По словам сенатора, Трамп в пятницу после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, сможет убедиться в этом.

Вместе с тем в Конгрессе накануне отказались создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Трампа.

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