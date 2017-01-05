 

В Таджикистане резко подорожали ослы

 

Китайская медицина спровоцировала резкое повышение цен на ослов в Таджикистане, сообщает «Азия Плюс».

Если в начале месяца за хорошего рабочего осла в Таджикистане давали в среднем от 100 до 200 сомони, то теперь хозяева требуют в 4-5 раз больше.

По официальным данным, в Таджикистане насчитывается более 186 тысяч ослов, которые используются в сельской местности в качестве транспорта.

Жители Таджикистана опасаются, что ослы идут на забой, но некоторые опровергают это мнение: ведь если на мясо, то особый спрос был бы на откормленных ослов. Есть и другая версия: ослиное мясо и шкуры отправляют в Китай.

Издание напоминает статью британской газеты Guardian о возросшем интересе китайского рынка на ослиные шкуры. Как известно, Китай из-за дефицита ослов покупает их по всему миру. К примеру, если из Индии и Пакистана ослов везут в Китай живьем, то из России, Украины, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана – только их шкуры.

В прошлом году Таджикистан отказал китайским и российским предпринимателям в просьбе создать на территории страны комбинат по производству ослятины, которая должна была поставляться в Китай.

Издание предполагает, что ослят отправляют в Китай для употребления в пищу, а шкуры чаще всего используют в медицинских целях.

Китайская медицина изучила полезные свойства желатина эцзяо, который получают из ослиной шкуры, поэтому и возрос спрос на этот продукт.

"С помощью этого средства можно улучшить и осветлить кожу, оно способствует омоложению. Первая функция эцзяо – активизация деления клеток, пользуясь им можно замедлить старение и уменьшить количество морщин. Эцзяо применяется и в качестве лекарственного средства при сухом кашле, простуде или головокружении. Его не наносят на кожу, а употребляют внутрь", – пишут СМИ.

По информации New York Times, ежегодно в Китае производится 4-5 тонн эцзяо. Для получения продукции в год забивается около 1 миллиона ослов, c каждым годом их поголовье уменьшается. Если в 1990-х годах в Китае насчитывалось 11 миллионов ослов, сейчас их осталось около 6 миллионов. В этой связи выросла стоимость этих животных. В 2013 году в Китае за осла просили 500 юаней, в этом году – 3 тысячи юаней, то есть 463 доллара.

По данным China Daily, 500 граммов эцзяо в Китае стоит минимум 109 долларов.

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