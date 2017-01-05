В Баку Новрузов зарезал собственного отца

Вчера в 23:00 в поселке Мушвигабад Бинагадинского района 22-летний Лачин Новрузов нанес 20 ножевых ранений своему отцу 52-летнему Мехману Новрузову, сообщает Trend.

Согласно информации, Мехман Новрузов был алкоголиком и в пьяном виде постоянно создавал скандалы в семье. Так случилось и 4 января. М.Новрузов напился и начал избивать домочадцев. Лачин Новрузов, не выдержав этого, схватил кухонный нож и нанес 20 ножевых ранений отцу.

Лачин Новрузов задержан, в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).