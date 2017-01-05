 

В Баку в море найдено тело женщины

 

В море в Баку найдено тело женщины, покончившей с собой пять дней назад, сообщает Report.

Cлучай зарегистрирован в поселке Говсан Сураханского района.

Согласно информации, в воде найдено тело женщины в возрасте около 40 лет. Тело направлено в Сураханское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Выяснилось, что тело принадлежит Лейле Исмаиловой, проживавшей по адресу: поселок Говсан, улица Ахлиманова, дом 10 Б, кв. 37. 

Л.Исмаилова 30 декабря бросилась в море с целью самоубийства.

В Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование. 

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