Рашад Гянджинский: «Это я приказал убить Ровшана Ленкоранского»

Стал известен возможный «заказчик» убийства «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ленкоранского). Как сообщил Росбалту источник в правоохранительных органах России, оперативники узнали, что криминальный авторитет Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский) в среде гангстеров объявил, что это по его приказу Джаниева отправили на тот свет. Мотивом преступления он назвал месть за убийство в Москве близкого друга, авторитетного бизнесмена Джамбулата Шамильоглу.

В ходе расследования расстрела Джамбулата Шамильоглу было установлено, что в нем были задействованы два киллера, являвшихся боевиками из группировки «вора в законе» Джаниева. Также выяснилось, что и «отмашку» на расправу с Джамбулатом дал лично Ровшан Ленкоранский, конфликтовавший с Шамильоглу.

Напомним, в ночь на 18 августа 2016 года Джаниев встречался в ресторане одного из стамбульских отелей с членами своей бригады. Когда он стал отъезжать от здания на внедорожнике, машину изрешетили киллеры. Были убиты сам «вор в законе» и его одноклассник, выполнявший функции водителя.