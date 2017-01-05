 

Турецкая полиция обыскала холдинг Dogan

 

Турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan, передает сегодня Reuters.

Турецкий Dogan Holding ведет деятельность в сфере СМИ, финансов, туризма и энергетики, владеет газетой Hurriyet и телеканалом CNN Turk.

Холдинговая компания сообщила, что обыски прошли только в личных офисах и домах двух сотрудников, на деятельность компании действия правоохранительных органов не повлияли.

Полиция действовала в рамках расследования дела в отношении организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку госпереворота в июле.

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