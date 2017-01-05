Стали известны новые подробности в деле турецкого модельера Барбароса Шансала, выдворенного с Северного Кипра и задержанного в стамбульском аэропорту за оскорбление Турции и турецкого народа.

Как сообщает Haberplanet, с турецкой части Кипра Шансал планировал отправиться через Стамбул в Баку. У него был соответствующий авиабилет.

Модельера задержали за видео (смотрите ниже), размещенное им в социальных сетях в новогоднюю ночь.

«Арестовано столько журналистов, столько детей подвергаются насилию, всюду взяточничество, а вы при этом празднуете Новый год? — говорил модельер на видео. — Я не праздную. Я сейчас выпью весь алкоголь, который есть у меня в баре. Все свои доллары переведу в Швейцарию, не дам вам ни цента. А вы продолжайте праздновать в этом ужасе, мучениях… Задохнись в своем дерьме, Турция!»

Видео вызвало массу недовольства. На следующий день в полицию Никосии обратились восемь граждан с заявлением, в котором говорилось, что Барбарос Шансал оскорбил государство и турецкий народ. Модельера задержали и отправили в Стамбул, где он был передан полиции. Но еще в самолете Шансал подвергся нападению возмущенных граждан. Избить его пытались и у трапа самолета.

Выяснилось, что с Кипра Шансал намеревался отправиться в Баку рейсом через Стамбул. В правоохранительных органах решили, что он может сбежать, а потому было принято решение действовать оперативно.

Ранее модельера задерживали на Северном Кипре за хранение наркотиков. В 2015 году он провел шесть дней за решеткой. Тогда все же было принято решение не депортировать Шансала. Однако на этот раз 60-летнего модельера не простили. Ему предъявлено обвинение в унижении народа, разжигании вражды и ненависти. Сам Шансал с этим обвинением не соглашается, называя свое видео «сатирой против дискриминации».

Барбарос Шансал родился в Анкаре, модельному бизнесу обучался в Лондоне. Он также является создателем двух телепередач на турецком ТВ, автором и переводчиком книг о моде. Преподавал в турецких университетах историю моды.