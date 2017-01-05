Азербайджанская нефть наполнит бюджет Украины

Украина сможет воспользоваться относительно дешевыми ценами на нефть благодаря поставкам азербайджанской нефти и увеличению объемов нефтепереработки в стране, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские СМИ отмечают, что летом с Азербайджаном была заключена договоренность о прямых поставках «черного золота», а перерабатывать его будут именно в Украине.

Первая партия азербайджанской нефти пришла в Украину еще в декабре. Однако из-за украинских законов на завод она поедет по железной дороге в цистернах. Чтобы трубопроводы не портились, их заполняют нефтью.

«На маршруте от Одессы до Кременчуга была российская Urals. Перерабатывать или заменять ее азербайджанской по закону нельзя, поэтому пришлось искать выход. Нефть сейчас перевозят в цистернах поездами на другой участок нефтепровода вблизи Бродов. Это дорого, но быстро окупится, потому что возрастут доходы от транзита нефти по территории Украины.

Импортеры нефтепродуктов захватили рынок и продолжают в нем доминировать. До 70% — это импортные нефтепродукты. Когда высокие цены на нефть — зарабатывают в основном добытчики. Когда цены на нефть падают — наоборот, улучшается экономика перерабатывающей отрасли», — отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Переработка наполнит бюджет Украины, ведь это налоги и рабочие места. Кроме того, не заставит себя ждать и эффект для автомобилистов», — говорится в сообщении украинских СМИ.