Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман. Временами ожидается усиление юго-западного ветра, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5 градусов, днем 9-14 тепла, в Баку ночью 2-4, днем 12-14 тепла.

Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла.

6-7 января в некоторых районах страны ожидается усиление юго-западного ветра.