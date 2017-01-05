Сын Севиндж Бабаевой получил 15 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Айхана Мамедова, 1988 года рождения, обвиняемого в нанесении ножевого ранения своей жене, сообщает Report.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева был оглашен приговор, согласно которому А.Мамедов получил 15 лет лишения свободы.

Напомним, в своем выступлении государственный обвинитель попросил для А.Мамедова наказания в виде лишения свободы сроком на 15,5 лет.

Отметим, что инцидент произошел 4 февраля прошлого года на территории Бинагадинского района Баку. Ранее судимый Мамедов, проживающий в поселке Бинагади, во дворе своего дома нанес несколько ударов ножом своей жене Гюнай Мамедовой в области головы, груди и спины. Г.Мамедова была госпитализирована в Клинический медицинский центр. Врачам удалось спасти ее жизнь.

Предполагалось, что инцидент произошел на почве ревности. Мамедов обвинялся по статье 29,120 (попытка умышленного убийства) УК.

Напомним, Айхан Мамедов является сыном Севиндж Бабаевой, которая выступала посредником между бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым и экс-депутатом Гюляр Ахмедовой.

С.Бабаева была объявлена в розыск по линии Интерпола. За время розыска она скончалась в одном из стамбульских госпиталей от сердечного заболевания.