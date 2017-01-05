 

Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером

 

Военный самолет, предположительно, одной из стран НАТО ночью приблизился к российскому пассажирскому лайнеру Bombardier, направлявшемуся с Сахалина на Курилы. Об этом Интерфаксу сообщил источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, этот борт несанкционированно пересекал воздушный коридор, по которому двигался лайнер.

«Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета, чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе», — отметил источник.

Он добавил, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно пытались связаться с неопознанным самолетом, однако пилоты не выходили на связь. Удалось только зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика; по международной классификации борт относится к воздушным судам блока НАТО.

Комментариев от официальных лиц по этому поводу пока нет.

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