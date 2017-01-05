В Азербайджане с 31 декабря 2016 года по 4 января 2017 года от угарного газа погибли 11 человек, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на МВД.

«1 января жертвами газового удушья в квартире на территории Ясамальского района Баку стали пятеро граждан Камеруна — Нджонджох Ханс Экум, Нземеле Эсамбе Линус, Сенан Хке, Такем Пауль Атах и Никванти Номбе Левисе. Двое из них были студентами Бакинского технического университета, трое — футболистами», — отметили в министерстве.

Жертвами газового отравления в праздничные дни также стали супруги Джахангир и Севиндж Мустафаевы, проживавшие в Сабаильском районе столицы.

«Кроме этого, от угарного газа в первые дни нового года скончались жительница Нефтчалинского района Сема Зейналлы, гражданка Грузии Лейла Чопурова, жительница Сумгаита Зейнаб Исмайлова и жительница Баку Садагят Токан», — подчеркнули в пресс-службе.