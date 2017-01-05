 

Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а лишь одобрил проект, заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, передает РИА Новости.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

«Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров», — сказал Мирончик.

Он добавил, что «редакция пункта «о проведении переговоров» — устоявшаяся нормотворческая формулировка».

«Все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы», — пояснил представитель МИД.

619 просмотров


Старости
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
6 Янв 11° / 6°
7 Янв 11° / 6°
8 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8638 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

SOCAR сократила экспорт нефти через Новороссийск
Армении перестанут давать в долг
Тегеран и Анкара обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Сирии
Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
От угарного газа погибли 11 человек Страшная статистика
Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером
Сын Севиндж Бабаевой получил 15 лет
Доллар укрепился к манату
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Азербайджанская нефть наполнит бюджет Украины
В Израиле сотрудник ООН осужден за помощь ХАМАС
Еще одно убийство в Баку
В Баку девушка выбросилась с 4-го этажа
Модельер, оскорбивший Турцию, планировал сбежать в Баку Видео
Турецкая полиция обыскала холдинг Dogan
Рашад Гянджинский: «Это я приказал убить Ровшана Ленкоранского»
Подача электроэнергии в Хатаинском районе восстановлена Заявление «Азеришыг»; обновлено
В Баку в море найдено тело женщины
В Баку Новрузов зарезал собственного отца
Квартирная кража в Баку
В Таджикистане резко подорожали ослы
36-летняя женщина повесилась на турнике
Сенат США готовит новые антироссийские санкции
В Греции арестована террористка Пола Рупа
Турецкая армия уничтожила в Сирии десятки террористов