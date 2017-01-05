Тегеран и Анкара обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Сирии

Тегеран призывает Анкару воздержаться от безосновательных обвинений в нарушении перемирия в Сирии со стороны правительственных войск, заявил в четверг представитель иранского МИД, передает Интерфакс.

Иранский дипломат отверг заявления турецких властей о том, что правительственные войска Сирии своими действиями нарушают условия перемирия.

«Настоящий режим прекращения огня в Сирии постоянно нарушается антиправительственными группами вооруженной оппозиции», — заявил дипломат.

Он отметил, что именно Турция должна «принять необходимые меры» в связи с нарушением режима прекращения огня оппозиционерами, а также «воздерживаться от обвинений» в отношении других стран, поскольку эти обвинения не соответствуют действительности.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил сирийского президента Башара Асада в нарушении условий перемирия.

Ранее сирийская оппозиция заявила, что готова из-за действий правительства страны заморозить подготовку к межсирийским переговорам, которые намечены на 23 января в Астане.