 

Армении перестанут давать в долг

 

«К сожалению, 2016 год мы закрыли с негативными показателями, но это также закономерно в том смысле, что иначе и быть не могло, так как Армения исчерпала ресурсы роста». Об этом, как передает сайт Первый информационный, заявил армянский экономист Ашот Егиазарян.

По его словам, Армения начиная с 2013 года, после присоединения к ЕАЭС, была изолирована от общего экономического пространства. «По сути, для Армении исчерпаны и ресурсы роста евразийского характера. Приток частных трансфертов находится на минимальном уровне, я уже не говорю о ресурсах роста и ограничениях: фактически свидетельством и доказательством этого является нулевой уровень ВВП, существенное сокращение иностранных инвестиций, утечка капитала», — отметил экономист.

Егиазарян уверен, что недалеко и то время, когда Армения исчерпает все возможности для того, чтобы привлекать внешний долг, потому что величина внешнего долга приближается к опасной отметке, и вся проблема в том, что это еще не конец, не существует ни одного признака для улучшения.

«Эти тенденции сохранятся и в 2017 году, и мы встанем перед серьезными опасностями, пока у Армении не будет возможности самостоятельно вести политику»,  подчеркнул армянский эксперт.

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