 

SOCAR сократила экспорт нефти через Новороссийск

 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в 2016 году сократила экспорт нефти через порт Новороссийск на 4,1% по сравнению с 2015 годом - до 1,218 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2015 году ГНКАР экспортировала через Новороссийск 1,27 млн тонн нефти.

В декабре минувшего года отгрузка азербайджанской нефти из российского порта, куда сырье прокачивается по трубопроводу Баку - Новороссийск, составила 79,846 тыс. тонн (в декабре 2015 года отгрузка нефти из порта Новороссийск не производилась).

Договор о прокачке нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск был подписан между "Транснефтью" и ГНКАР в конце февраля 2016 года. Рамочный объем прокачки по договору составляет 1,3 млн тонн, что примерно соответствует уровню транспортировки прошлых лет.

Азербайджан транспортирует свою нефть по маршруту Баку - Новороссийск с 1997 года.

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