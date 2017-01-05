Тельман Исмаилов проиграл многомиллионное дело в Турции

Бизнесмен Тельман Исмаилов проиграл в суде иск трех турецких компаний. Как передают турецкие СМИ, компании Asya İnşaat A.Ş., Güçlü İnşaat Ltd и Ekodizayn İnşaat Peyzaj Ltd подали судебный иск против отеля Т.Исмаилова Mardan Palace в Анталье.

Согласно иску, заказчик задолжал данным компаниям за строительство отеля более 13 миллионов лир.

Компании впервые обратились в суд в 2009 году. Однако юристы отеля утверждали, что сумма сильно завышена.

На последнем судебном процессе судья отклонил протест руководства отеля. Решением суда Mardan Palace должен заплатить компаниям в общей сложности 14,7 млн лир.