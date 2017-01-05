 

МИД Азербайджана: «Армения нарушает гуманитарное право»

 

Армения продолжает грубо нарушать требования международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, и не возвращает тело убитого в результате армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В связи с этим МИД Азербайджана совместно с другими соответствующими структурами страны направил обращение в международные организации, отметил Гаджиев.

«Армения оставляет без внимания обращения международных организаций о возвращении тела азербайджанского военнослужащего и тем самым продолжает демонстрировать свою антигуманную сущность. Эта провокация вновь показала, что нынешний политический режим в Ереване является угрозой для безопасности в регионе. Главная цель этого режима  не допустить мирного урегулирования конфликта, нагнетая обстановку»,  сказал официальный представитель.

Именно Армения стоит за провокациями на армяно-азербайджанской границе, отметил Гаджиев.

По его словам, Армения, пытаясь привлечь к инциденту ОДКБ, ставит под угрозу региональный мир и безопасность, наносит серьезный урон мирным усилиям Минской группы ОБСЕ.

«Несмотря на призывы ряда здравомыслящих сил в общественно-политических и диаспорских кругах Армении, высказывающихся за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, военно-политическое руководство в Ереване пытается любыми способами затормозить переговорный процесс. Последние заявления руководства МИД и других структур Армении являются наглядным свидетельством того, что Армения продолжает агрессивную политику в регионе, суть которой заключается в продолжении агрессии против Азербайджана и сохранение существующего статус-кво», - сказал Гаджиев.

29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Чингиз Салман оглу Гурбанов.

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