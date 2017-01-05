Охранник чуть не застрелил Елизавету Вторую

Королеву Елизавету Вторую чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent.

О происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?" Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

"Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета.

"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.