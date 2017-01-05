 

Усилены поиски пропавших нефтяников фото

 

Согласно распоряжению президента Азербайджана "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, специалисты, проанализировав гидрометеорологическую ситуацию и направление ветра, с учетом наводных и подводных препятствий, множества маленьких нежилых островов на территории, где проходят поисково-спасательные операции, приняли решение об усилении поисково-спасательных операций, наряду с продолжением процесса очистки от обломков участка на месте обрушения эстакады в море. Поиски с привлечением живой силы, кораблей и прочих плавающих средств, а также вертолетов ведутся непрерывно.

 

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