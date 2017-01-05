В Азербайджане одни из самых низких цен на бензин среди всех стран мира. Об этом сообщает GlobalPetrolPrices, чьи данные используют такие организации и СМИ, как МВФ, Bloomberg, Госдеп США, BBC, Time и т.д.

Стоимость бензина определялась средневзвешенными ценами на бензин разных марок в пересчете на официальный курс национальных валют к доллару США. В среднем цена бензина по всему миру составляет $0,99 за литр. В Азербайджане, как утверждают эксперты GlobalPetrolPrices, бензин в среднем стоит 0,46 цента.

Отмечается, что существует значительная разница в ценах между странами. Как правило, богатые государства имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, значительно более низкие цены.

Единственным исключением являются США, экономически развитая страна с низкими ценами на бензин.

Разница в стоимости бензина по странам обусловлена разными налогами и субсидиями на топливо, отмечается в исследовании.

Самый дешевый в мире бензин продается в Венесуэле (0,01 цента), Саудовской Аравии (0,24). Далее идет Туркмения (0,28). В Иране топливо стоит 0,39 цента, в Казахстане — 0,42 цента. Азербайджан занимает 13-ю позицию (0,46 цента).

В Киргизии бензин можно купить за 0,60 цента, в России — за 0,63. В США, как выше отмечалось, бензин не очень дорогой — 0,68 цента. Грузинам литр бензина обойдется в 0,76 цента, так же как и армянам. Молдованам придется выложить 0,83 цента, украинцам — 0,89, а узбекам вообще 1,02.

Во всех странах Балтии бензин стоит выше 1 доллара. К примеру, в Эстонии цена литра бензина — 1 доллар 17 центов.

Еще дороже бензин обойдется туркам — 1,45.

Самые высокие цены на топливо в Гонконге (1,93), Норвегии (1,82), Исландии (1,77), Израиле (1,64), Монако (1,63).