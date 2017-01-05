11 и 12 января кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, экс-глава ExxonMobil, будет отвечать на вопросы в сенатском комитете по международным отношениям, пишет The Washington Post.

«Если публично Тиллерсон будет говорить о России «правильные вещи» (то, что говорил при встречах за закрытыми дверями), то демократам вряд ли удастся помешать ему сделаться следующим госсекретарем», — прогнозирует журналист Джош Рогин.

На этой неделе Тиллерсон встречался с сенаторами — как республиканцами, так и демократами. «По словам нескольких сенаторов и их помощников, которые присутствовали на встречах с Тиллерсоном, бизнесмен из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, как проницательно и жестко относится к путинской России. При этом он не заявил о приверженности какому-либо конкретному курсу, который, возможно, будет проводить администрация Трампа», — сообщает Рогин, ссылаясь на свои беседы с этими источниками.

«Он сказал: «Послушайте, я понимаю, что Путин и Россия — это «задира с детской площадки», они уважают только силу, и с ними надо говорить с позиции силы, иначе у тебя будет масса проблем», — пересказал, перифразируя, слова Тиллерсона некий сотрудник аппарата Сената, пожелавший остаться анонимным. — Он смотрел на ситуацию как бы с высоты 30 тыс. футов, а когда у него настойчиво допытывались насчет санкций, он отказывался всецело поддержать какое-то конкретное направление политики».

Один сенатор, пожелавший остаться неназванным, «сказал мне, что Тиллерсон четко дал понять: он сознает, что Россия несет всеобъемлющую угрозу для США и наших союзников», передает Рогин. Но, по словам сенатора, Тиллерсон уклонялся от ответов на все конкретные вопросы о споре Трампа с разведывательным сообществом по вопросу, вмешивалось ли российское правительство в ход президентских выборов в США.

«Я сказал: «Вам представляется, что Россия была вовлечена в наши выборы? Что вы готовы сделать в этой связи?» Так я устроил ему экзамен, — заметил сенатор. — А он первым делом ответил примерно так: «Позвольте мне проконсультироваться с людьми Трампа».

Главный вопрос — что будет, когда Трамп и Тиллерсон вступят в должности.

«Конгресс не отступится от своего стремления расследовать проделки России во время выборов и наказать ее. Если за закрытыми дверями Тиллерсон высказывался искренне, он, возможно, останется верен своей позиции, что потенциально чревато разногласиями с новым президентом», — прогнозирует автор.