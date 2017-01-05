 

Что говорил о Путине будущий госсекретарь США? За закрытыми дверями

 

11 и 12 января кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, экс-глава ExxonMobil, будет отвечать на вопросы в сенатском комитете по международным отношениям, пишет The Washington Post.

«Если публично Тиллерсон будет говорить о России «правильные вещи» (то, что говорил при встречах за закрытыми дверями), то демократам вряд ли удастся помешать ему сделаться следующим госсекретарем»,  прогнозирует журналист Джош Рогин.

На этой неделе Тиллерсон встречался с сенаторами  как республиканцами, так и демократами. «По словам нескольких сенаторов и их помощников, которые присутствовали на встречах с Тиллерсоном, бизнесмен из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, как проницательно и жестко относится к путинской России. При этом он не заявил о приверженности какому-либо конкретному курсу, который, возможно, будет проводить администрация Трампа»,  сообщает Рогин, ссылаясь на свои беседы с этими источниками.

«Он сказал: «Послушайте, я понимаю, что Путин и Россия  это «задира с детской площадки», они уважают только силу, и с ними надо говорить с позиции силы, иначе у тебя будет масса проблем»,  пересказал, перифразируя, слова Тиллерсона некий сотрудник аппарата Сената, пожелавший остаться анонимным.  Он смотрел на ситуацию как бы с высоты 30 тыс. футов, а когда у него настойчиво допытывались насчет санкций, он отказывался всецело поддержать какое-то конкретное направление политики».

Один сенатор, пожелавший остаться неназванным, «сказал мне, что Тиллерсон четко дал понять: он сознает, что Россия несет всеобъемлющую угрозу для США и наших союзников», передает Рогин. Но, по словам сенатора, Тиллерсон уклонялся от ответов на все конкретные вопросы о споре Трампа с разведывательным сообществом по вопросу, вмешивалось ли российское правительство в ход президентских выборов в США.

«Я сказал: «Вам представляется, что Россия была вовлечена в наши выборы? Что вы готовы сделать в этой связи?» Так я устроил ему экзамен,  заметил сенатор.  А он первым делом ответил примерно так: «Позвольте мне проконсультироваться с людьми Трампа».

Главный вопрос  что будет, когда Трамп и Тиллерсон вступят в должности.

«Конгресс не отступится от своего стремления расследовать проделки России во время выборов и наказать ее. Если за закрытыми дверями Тиллерсон высказывался искренне, он, возможно, останется верен своей позиции, что потенциально чревато разногласиями с новым президентом»,  прогнозирует автор.

1870 просмотров


Старости
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
6 Янв 10° / 6°
7 Янв 10° / 5°
8 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8638 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Жителя Баку кинули на 27 тысяч
Массовые аресты жен военнослужащих в Турции
Американцев могут прогнать с турецкой авиабазы Инджирлик
Турецкая лира обновила рекордный минимум
Что говорил о Путине будущий госсекретарь США? За закрытыми дверями
Азербайджанский бензин назван одним из самых дешевых в мире Не наш рейтинг
Усилены поиски пропавших нефтяников фото
Охранник чуть не застрелил Елизавету Вторую
Тельман Исмаилов проиграл многомиллионное дело в Турции
МИД Азербайджана: «Армения нарушает гуманитарное право»
SOCAR сократила экспорт нефти через Новороссийск
Армении перестанут давать в долг
Тегеран и Анкара обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Сирии
Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
От угарного газа погибли 11 человек Страшная статистика
Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером
Сын Севиндж Бабаевой получил 15 лет
Доллар укрепился к манату
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Азербайджанская нефть наполнит бюджет Украины
В Израиле сотрудник ООН осужден за помощь ХАМАС
Еще одно убийство в Баку
В Баку девушка выбросилась с 4-го этажа
Модельер, оскорбивший Турцию, планировал сбежать в Баку Видео
Турецкая полиция обыскала холдинг Dogan