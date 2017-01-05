Турецкая лира обновила рекордный минимум

Курс турецкой национальной валюты продолжил рекордное снижение и в новом, 2017 году. Турецкая лира уже обновила свой рекордный минимум с 2005 года (с периода деноминации национальной валюты), составив в четверг 3,6401 лиры за доллар США, передает Trend.

По мнениям турецких экспертов, на очередное резкое снижение курса лиры повлияли мировые экономические тренды, а также ожидания снижения рейтинга Fitch по Турции в 2017 году.

В то же время курс турецкой валюты по отношению к европейской валюте составил 3,8004 лиры за евро.

Ранее сотрудник турецкого университета Мерсин, эксперт по экономическим вопросам Ильхан Эге сказал, что для укрепления турецкой лиры необходимо устранить политическую неопределенность в связи со сменой формы государственного управления.

Также эксперт отметил недостаточно эффективные действия правительства для обеспечения балансирования курса лира/доллар.