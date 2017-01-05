 

Американцев могут прогнать с турецкой авиабазы Инджирлик

 

Анкара рассматривает вопрос о необходимости присутствия сил коалиции, возглавляемой США, на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Вейси Кайнака.

По словам Кайнака, эта тема сейчас находится на повестке дня в правительстве страны. Как отмечает агентство, заявление чиновника отражает глубокое разочарование Анкары отсутствием американской поддержки с воздуха во время операции на севере Сирии.

Турецкие официальные лица уже неоднократно выражали недоумение по поводу того, что ВВС коалиции во главе с США наносят удары, помогая операциям сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, но при этом не прикрывают войска своего союзника по НАТО в боях за город Эль-Баб.

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