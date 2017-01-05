Сепаратисты не выпускают азербайджанского бизнесмена из Донбасса

Граждане Азербайджана, предприниматель и его семья, находятся в блокаде в украинском городе Красный Луч. Уроженец Евлахского района Князь Мамедов, 1970 года рождения, сказал АПА, что, несмотря на то, что его сын Джейхун Мамедов достиг призывного возраста и желает служить в армии на родине — в Азербайджане, местные военные чиновники не выпускают их из города.

Занимавшийся на протяжении многих лет предпринимательством в Луганске К.Мамедов сказал, что вместе со своими детьми находится в изоляции: «Я уже долгое время один без жены воспитываю двух дочерей и сына. Все мы — граждане Азербайджана. Уже год, как моего сына призвали в армию. Он хочет служить на родине, но нас не выпускают. Причиной называют то, что у нас нет паспортов, выданных правительством «ЛНР». Я уже обратился в связи с этим в Посольство Азербайджана в Украине. Мне сказали, что нужно прийти в посольство. Если я не могу выехать из города, то как могу прийти в посольство в Киеве? Нам не разрешают отойти ни на шаг от нашего дома».

Предприниматель сказал, что его семья чувствует себя в опасности, и просит помощи у соответствующих органов.

Отметим, что город Красный Луч находится на территории, подконтрольной непризнанной «Луганской Народной Республики».