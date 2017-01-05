 

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с 2015 года

 

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже 5 января упал ниже 60 руб./$1, впервые с конца июля 2015 года, на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть и «тонкого» рынка в межпраздничный период.

К 14:15 по Москве курс доллара опустился до 59,97 руб./$1 (-49 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом опустился до 62,91 руб./EUR1 (-45,75 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 47,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,29 рубля.

Доллар оказался на 68,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 90,11 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов Интерфакс-ЦЭА, укрепление рубля к доллару и евро в первой половине торгов 5 января связано с относительной стабильностью на мировых нефтяных площадках, где колебания нефтяных цен хотя и проходят в широких диапазонах, но сохраняют стабильно высокие уровни. При этом низкая ликвидность рынка в межпраздничный период, так называемый «тонкий» рынок, также способствует тому, что курс доллара можно легко сдвинуть в ту или иную сторону. Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, считают аналитики.

Нефть плавно подрастает в четверг днем в ожидании публикации официальных данных о запасах нефти в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 по Москве, аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.

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