В Мексиканском заливе горит нефтяная платформа

Береговая охрана США борется с пожаром на нефтяной платформе в Мексиканском заливе недалеко от берегов американского штата Луизиана, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, инцидент произошел в четверг около 2:30 на нефтеплатформе, которая располагается в 128 километрах от острова Гранд Айл. Находящиеся в момент возгорания на платформе четыре человека были эвакуированы. В тушении пожара задействованы четыре судна.

Сообщений о пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются, сообщает телеканал.