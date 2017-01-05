Тяжелые бои в Афганистане

По меньшей мере 19 боевиков ликвидированы, еще 16 получили ранения за сутки в ходе военной контртеррористической операции в 18 из 34 провинциях Афганистана. Об этом сообщает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на коммюнике Министерства обороны республики.

"Рейды были проведены в 18 из 34 афганских провинций. В ходе одной из операций в районе Маруф провинции Кандагар (на юге страны) ВВС Афганистана атаковали позиции противника, где удалось уничтожить пять боевиков радикального движения "Талибан" и два их автомобиля", - сообщает агентство.

Кроме того, по данным ведомства, "в результате контртеррористической операции, проведенной на шоссе, соединяющем провинции Гильменд и Нимроз, ликвидированы шесть боевиков, еще девять получили ранения". Силам безопасности удалось также обезвредить 20 самодельных взрывных устройств, установленных вдоль трассы.