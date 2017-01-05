 

Эрдоган: «Безопасность Турции начинается с Нахчывана…»

 

Безопасность Турции начинается не только с границ страны, а с Нахчывана, Батуми, Балкан и Алеппо. Как сообщают турецкие СМИ, об этом на открытии станции метро "Кечиорен" в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Говоря о совершенных в стране терактах, президент заявил, что никто не сможет разрушить единство и целостность Турции.

"Террористы и те, кто их поддерживает, не достигнут своих целей. Турцию пытаются поставить на колени. Но лучший ответ на это - героическая стойкость турецкого народа", - сказал президент.

Эрдоган вновь заявил о возможности введения в стране смертной казни, отметив, что, если парламент примет решение восстановить смертную казнь, он подпишет соответствующий указ.

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