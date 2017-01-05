Натик Алиев о решениях ОПЕК и ценах на нефть

Глава Минэнерго Азербайджана Натик Алиев заявил в четверг, что не стоит ожидать большого влияния на мировой рынок нефти от решений, принятых ОПЕК.

"Меры, принимаемые в рамках заседаний ОПЕК, привели к росту цен на нефть на мировом рынке, и эти меры продолжат оказывать свое влияние и впредь. Но большого влияния ожидать не стоит. Мы считали, что решения, которые были приняты на заседаниях, будут способствовать повышению цен на нефть до 60 долларов за баррель", — цитирует слова Алиева Trend.

По словам министра, в наступившем году цены на нефть будут зависеть от темпов развития мировой экономики.

"Если в 2017 году в мировой экономике произойдет большой скачок, будет наблюдаться высокий темп развития экономики, то цены на нефть могут вырасти еще больше", — сказал Алиев.