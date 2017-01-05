 

На похороны политика в Тайване пригласили 50 стриптизерш

 

Развратной вечеринкой с участием 50 полуголых девиц закончились похороны тайваньского политика Тюнг Сана, который скончался в возрасте 76 лет. Эта церемония прощания, безусловно, войдет в историю как одна из самых эпатажных в мире, сообщает «Лайф».

Пригласить стриптизерш на собственные похороны было идеей самого Сана, который рассказал о ней всего за несколько дней до смерти своему брату.

Тот, в свою очередь, решил, что последнее желание усопшего — закон, и нанял 50 полуголых стриптизерш, которые сопровождали траурный кортеж на 50 джипах, оборудованных шестами на крышах.

Зевак, которые хотели посмотреть на необычные похороны, оказалось настолько много, что в городе образовалась многокилометровая пробка на радость всем. Полуголые девушки развлекали толпу зажигательными танцами.

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