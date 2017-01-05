 

Волна грабежей в Мексике Задержаны сотни человек

 

Грабежи магазинов, начавшиеся в Мексике в ответ на повышение цен на бензин, отмечены уже как минимум в шести регионах страны, включая столицу.

По данным портала Excelsior, торговые точки подверглись разграблению в городе Мехико, штатах Мехико, Идальго, Веракрус, Гуанахуато и Кинтана-Роо. Портал Universal в свою очередь сообщает о гибели полицейского, пытавшегося помешать разграблению магазина в столице страны.

При этом власти пока подтверждают факты грабежей только в Мехико, одноименном штате и Идальго. Заместитель министра внутренних дел страны Рене Хуарес Сиснерос сообщил на пресс-конференции, что число задержанных за эти акции достигло 250 человек. Ранее сообщалось о 160 задержанных грабителях.

Непосредственной причиной массовых протестов в Мексике стало увеличение стоимости бензина с 1 января в среднем на 20% в рамках идущей в стране реформы энергоотрасли. На дорогах начались массовые перекрытия движения, было сожжено несколько заправок компании Pemex, теперь эта протестная волна переросла в грабежи.

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