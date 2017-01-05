Германия хочет, но не может депортировать более 150 азербайджанцев

152 гражданина Азербайджана, незаконно пребывающих в Германии, не могут быть депортированы из страны из-за отсутствия документов.
Такова статистика Центрального офиса мигрантов ганзейских городов Германии, в число которых входят Гамбург, Бремен и другие.
Из-за отсутствия паспортов азербайджанцев не могут отправить на Родину. По сообщениям немецких СМИ, в некоторых случаях толерантное отношение к подобного рода мигрантам может длиться более 10 лет, так как идентифицировать их не удается.
Всего в ганзейских городах 1 536 случаев, когда иностранцы, незаконно находящиеся на территории Германии, не имеют документов. В их числе 176 египтян и 117 россиян.