 

Германия хочет, но не может депортировать более 150 азербайджанцев

Автор: Отдел информации 

152 гражданина Азербайджана, незаконно пребывающих в Германии, не могут быть депортированы из страны из-за отсутствия документов.

Такова статистика Центрального офиса мигрантов ганзейских городов Германии, в число которых входят Гамбург, Бремен и другие.

Из-за отсутствия паспортов азербайджанцев не могут отправить на Родину. По сообщениям немецких СМИ, в некоторых случаях толерантное отношение к подобного рода мигрантам может длиться более 10 лет, так как идентифицировать их не удается.

Всего в ганзейских городах 1 536 случаев, когда иностранцы, незаконно находящиеся на территории Германии, не имеют документов. В их числе 176 египтян и 117 россиян.

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