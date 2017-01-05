На платформе SOCAR обрушилась емкость с дизтопливом

На месторождении "Алят-Дениз" на Каспии на платформе №41 Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им. Н.Нариманова Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошло обрушение нижней части емкости с дизельным топливом, сообщили Trend в SOCAR.

Происшествие произошло накануне вечером, пострадавших нет.

"В результате принятых мер была установлена временная емкость, чтобы обеспечить электроснабжение платформы. В настоящее время емкость уже установлена на свое место", - сказали в SOCAR.

В компании также отметили, что разлива содержимого емкости в море удалось избежать.