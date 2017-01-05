Ильхам Алиев выделил 14 миллионов на строительство дороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автодороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган в Гаджигабульском районе.

Как сообщает АзерТАдж, с целью завершения строительства автодороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган, соединяющей 10 населенных пунктов с населением 19 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения, ОАО «Азеравтойол» выделено 14 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.