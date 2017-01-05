Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством, сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всю православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Христианство в Азербайджане имеет очень древнюю историю. Не случайно первые христианские святые места на Кавказе появились именно в нашей стране. Между проживающими на территории страны народами и этносами фактов национально-расовой розни, этнической и религиозной нетерпимости не было», - говорится в поздравлении.

В своем поздравлении Ильхам Алиев отметил, что представители православной общины активно участвуют в общественной жизни Азербайджана.

Глава государства пожелал всем православным христианам Азербайджана счастья и изобилия.