 

Акционеры Межбанка созывают внеочередное собрание

 

Внеочередное общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана (МБА), где будет принято решение о назначении нового председателя правления банка, состоится десятого января. Об этом говорится в сообщении МБА.

В повестку собрания включены два вопроса: освобождение Эльмара Мамедова от должности председателя правления МБА и назначение нового председателя правления.

Решением Наблюдательного совета ОАО "Международный банк Азербайджана" Эльмар Мамедов был освобожден от должности председателя правления банка восьмого декабря 2016 года. С той же даты временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Халид Ахадов. Он также избран членом правления Международного банка.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года. 55 процентов акций банка принадлежат министерству финансов страны, а 27,3 процента - государственной небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Остальные 17,7 процента акций принадлежат физическим лицам.

15 июля 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оздоровлению банковской деятельности, связанных с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО "Международный банк Азербайджана". Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. На сегодня Aqrarkredit выкупил проблемных активов МБА порядка на 10 миллиардов манатов.

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Акционеры Межбанка созывают внеочередное собрание
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