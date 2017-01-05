 

Латвийскую железную дорогу оштрафовали за английский и русский языки

 

Центр государственного языка Латвии оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš ("Латвийская железная дорога") за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском, передает РИА Новости.

Жалоба на иностранные языки Центр государственного языка получил от местных жителей.

"Нарушен 21 пункт закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке", — сообщили в центре.

Как пояснили в центре, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран.

"К железнодорожной станции в Елгаве это не относится. Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая и никак не может помочь туристам в передвижении по стране", — сказала представитель центра.

За подобное нарушение штраф может составить от 35 до 140 евро.

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